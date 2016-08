Partnerbörsen Vergleich

Partnerbörsen-eine “Chance für die Liebe” und immer eine gute Wahl

Die letzte Beziehung liegt schon etwas länger zurück,der Trennungsschmerz ist überwunden und nun ist die Zeit gekommen, sich wieder in’s Leben zu stürzen, Spaß zu haben und auch den



Gedanken

an eine “neue Liebe” endlich wieder zuzulassen. Da stellt sich die Frage: wo und wie kann ich am besten “die Eine” oder “den Einen” treffen und kennen lernen? Und diese Frage stellt sich insbesondere dann, wenn es um mehr als nur einen kurzen Flirt, um mehr als eine flüchtige Bekanntschaft oder den Spaß für nur eine Nacht gehen soll. Dann ist nämlich selten eine Disco oder ein Club die richtige Wahl ,und das Kennenlernen im Alltag oder bei der Arbeit ist ja auch eher “Glückssache”.

Aber die gute Nachricht ist:in diesem Fall ist guter Rat gar nicht so teuer und die Lösung ist ganz einfach.



“PARTNERBÖRSE”

lautet das Zauberwort-onlinegeht es auf die Suche!

Das Internet hat so selbstverständlich Einzug in unser Leben gehalten–warum sollte es dann nicht auch genutzt werden, um eine “neue Liebe” zu finden?! Genau-dagegen spricht gar nichts!

Große Auswahl- ein kleiner Überblick

Mittlerweile sind im Internet so viele Partner-bzw. Singlebörsen zu finden, dass es es gar nicht so einfach ist, sich einen Überblick zu verschaffen und den “richtigen Treffer zu landen”.Zunächst sollte man sich darüber im Klaren sein, ob man auf der Suche nach “etwas Festem” oder nur nach einem Abenteuer ist , welche



Personen

die “Zielgruppe” umfassen sollte und nicht zuletzt auch darüber, wie viel Zeit und Geld man investieren möchte. Dann kann’ endlich losgehen…

Ganz zu Anfang

zu nennen ist wohl “PARSHIP”, nach eigenen Angaben “Deutschlands größte Partnervermittlung” und somut einer der Marktführer in diesem Bereich.Geworben wird mit dem “TÜV-Siegel”, aber vor allem auch mit den



Aussagen

:”Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über PARSHIP” und ” 9 von 10 PARSHIP-Paaren bleiben zusammen”. Klingt überzeugend.oder?!

Weiterhin zu finden unter den “TOP 10” der Partner-bzw. Singlebörsen sind “e-Darling” und “Elite Partner”,bestens bekannt auch aus der (Fernseh-)Werbung.Beide haben sehr gute Bewertungen erhalten und können zu Recht als seriös betrachtet werden.

Nicht